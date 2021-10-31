جي بي سي نيوز :- لفت وزير التربية اللبناني وعضو خلية الأزمة، عباس الحلبي، الى أن "هناك توافق بين جميع أعضاء الحكومة اللبنانية في سبيل الخروج من الأزمة، ولبنان لا يحتمل الاستمرار في هذه الفوضى التي نعيشها".
وأوضح في تصريح صحفي، أن "استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي أمر مطروح ولكن هذا الحل لم ينضج بعد، والمصلحة الوطنية تقتضي استمرار الحكومة اللبنانية، بالإضافة الى أن الأمريكيين متمسكون ببقاء الحكومة ويدعون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى عدم الاستقالة، وهو أجرى اتصالات مع الأميركيين للحد من التصعيد مع السعودية".
ولفت الحلبي الى أن "السعودية تشكل رئة الاقتصاد الأساسية للبنان وللبنانيين".
وكالات + الجزيرة مباشر