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مقتل وإصابة 5 أطفال في انفجار مقذوف من مخلفات الحوثي جنوب اليمن

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مقتل وإصابة 5 أطفال في انفجار مقذوف من مخلفات الحوثي جنوب اليمن مقتل وإصابة 5 أطفال في انفجار مقذوف من مخلفات الحوثي جنوب اليمن
انفجر بمحيط مدرسة ثانوية وأدى لمصرع طالب متأثراً بإصابته بشظية بالصدر

مقتل وإصابة 5 أطفال في انفجار مقذوف من مخلفات الحوثي جنوب اليمن

قتل وأصيب 5 أطفال، اليوم الأحد، جراء انفجار مقذوف من مخلفات ميليشيات الحوثي الإيرانية، وسط مدينة الضالع، جنوبي اليمن.

وتفصيلاً، أفاد مصدر محلي، أن "قذيفة من مخلفات الحرب انفجرت، في محيط مدرسة ثانوية الحمزة بمركز محافظة الضالع"، حسب العربية نت.

وأوضح المصدر أن الانفجار أسفر عن وفاة أحد الطلاب متأثراً بإصابته بشظية في الصدر، فيما أصيب أربعة آخرون أحدهم بترت يده وآخر بترت قدمه، بحسب موقع "يمن شباب".


وبين المصدر، أن المقذوف من مخلفات ميليشيات الحوثي كانت قد دفنته قرب مدرسة ثانوية الحمزة.

وتسببت الألغام والعبوات التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، بمقتل وإصابة آلاف المدنيين معظمهم أطفال ونساء، في مناطق متفرقة من البلاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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