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وزير الصحة التونسي: 50% من المواطنين تلقوا لقاحات كورونا

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وزير الصحة التونسي: 50% من المواطنين تلقوا لقاحات كورونا وزير الصحة التونسي: 50% من المواطنين تلقوا لقاحات كورونا

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أكد وزير الصحة التونسي على مرابط، الأحد، أن أكثر من 50% من المواطنين تم تلقيحهم بشكل كامل ضد كورونا، مشدّدا على ضرورة توخي الحذر رغم استكمال عمليات التلقيح.

وقال مرابط في بيان، إن «أكثر من 4 ملايين ونصف المليون مواطن استكملوا عملية التلقيح ضد كورونا وهو عدد لا يستهان به، فهو يمثل أكثر من 50 بالمائة من المواطنين المعنيين بالتلقيح وهي غاية لكسب المناعة الجماعية، أي تلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين في في ظرف وجيز».

وبين الوزير أن تونس حققت نجاحا في هذا الإطار بعد تلقيحها مليون ونصف المليون مواطن خلال 30 ساعة فقط.

لكن مرابط أشار كذلك إلى أن «تونس تشكو من نقص فادح في كميات الأدوية وأهمها الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، وهناك نية توفير مخزون استراتيجي للأدوية».

المصرى اليوم

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