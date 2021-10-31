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حمادة أنور يكشف مفاجأة موسيماني للقمة..ويؤكد: الزنفلي يتحمل مسؤولية هدف شريف

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حمادة أنور يكشف مفاجأة موسيماني للقمة..ويؤكد: الزنفلي يتحمل مسؤولية هدف شريف حمادة أنور يكشف مفاجأة موسيماني للقمة..ويؤكد: الزنفلي يتحمل مسؤولية هدف شريف

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يرى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يظهر بأفضل مستوى له خلال مباراة البنك الأهلي.

وحقق الأهلي الفوز على البنك الاهلي، بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأحد، على السلام، ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«الأهلي لم تكن له أي خطورة خلال الشوط الأول من مباراة الأهلي»، مضيفًا :«أداء الفريق تحسن في الشوط الثاني، بعد نزول محمد شريف، واللعب بمهاجم صريح».

وأوضح :«أداء الأهلي لم يكن مثل أداءه في مباراة الإسماعيلي، يجب أن يكون لديه مهاجم صريح للتنوع في طريقة اللعب»، موضحًا:«خالد جلال، نجح في غلق مفاتيح اللعب على الفريق الأحمر».

وتابع :«محمود الزنفلي، حارس البنك الأهلي، يتحمل مسؤولية الهدف، لأنه يجب أن يشتت الكرة على طرفي الملعب، وليس أمام المرمى».

وأشار:«الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لن يلعب بتلك الطريقة والخطة في مباراة القمة أمام الزمالك،، حيث سيلعب بخطة مختلفة تمامًا».

المصرى اليوم

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