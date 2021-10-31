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ملّاك مطابخ يطالبون "أمانة مكة" بفرض رقابة على قاعات الأفراح للحد من الطبخ العشوائي

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ملّاك مطابخ يطالبون "أمانة مكة" بفرض رقابة على قاعات الأفراح للحد من الطبخ العشوائي ملّاك مطابخ يطالبون "أمانة مكة" بفرض رقابة على قاعات الأفراح للحد من الطبخ العشوائي
ناشدوا بوضع هذا الشرط على صاحب المناسبة.. لوقف التجاوزات التي كبدتهم خسائر مالية

ملّاك مطابخ يطالبون

يتطلع عددٌ من ملّاك المطابخ المعتمدة بمكة المكرمة؛ من الجهات المختصة وعلى رأسها أمانة العاصمة المقدسة؛ القضاء على ظاهرة الطبخ العشوائي خارج دائرة المطابخ عند إقامة مناسبات الزواجات.

وقال محمد الزهراني وهو صاحب مطبخ معتمد: نواجه مشكلة وهي بحاجة إلى حل جذري من قِبل أمانة العاصمة المقدسة؛ والمتمثلة في لجوء بعض أصحاب المناسبات الاجتماعية بالتعاون مع ملّاك قاعات الأفراح، إلى جلب طباخين وافدين مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، لتنفيذ عمل الطبخ خارج دائرة المطابخ المعتمدة من الأمانة، دون أدنى مسؤولية.

وأشار إلى أن ذلك العمل يتم دون علم الأمانة، ما كبدهم خسائر مالية، تتطلب فرض رقابة على القاعات والتأكد من تجهيز الولائم في مطابخ رسمية ومعتمدة مستوفاة للاشتراطات البلدية.

وطالب المتضررون من أصحاب المطابخ المعتمدة؛ المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة بوضع حد لتلك التجاوزات التي كبدتهم خسائر مالية وإلزام ملّاك قاعات الأفراح وأصحاب المناسبات تجهيز الولائم داخل مطابخ معتمدة، لافتين إلى أن التعاقد مع مطبخ معتمد يكفل لصاحب المناسبة كامل حقوقه، ويحد من العشوائية في إقامة ولائم الزواجات والمناسبات، وهو ما تتطلع إليه الأمانة عند إصدار التصاريح النظامية للمطابخ المستوفية للاشتراطات البلدية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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