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الجدعان: عينت مستشارين ماليين لإصدار أدوات دين خضراء

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الجدعان: السعودية عينت مستشارين ماليين لإصدار أدوات دين خضراء الجدعان: عينت مستشارين ماليين لإصدار أدوات دين خضراء

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قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الأحد إن المملكة عينت مستشارين ماليين لإصدار أدوات دين خضراء لكنها لم تحدد بعد شكل الإصدار.

وأضاف لرويترز في مقابلة عبر الإنترنت أن الاقتصاد السعودي يتعافى جيدا من جائحة كوفيد-19 وإنه يتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي بنسبة تتراوح بين 4.7 بالمئة وخمسة بالمئة هذا العام وأن يكون نمو الناتج الإجمالي المحلي بشكل عام بنسبة 2.8 بالمئة.

وقال إن السلطات ليس لديها خطط بعد لتعديل ضريبة القيمة المضافة بعد زيادتها لثلاثة أمثال العام الماضي إلى عشرة بالمئة للتخفيف من أثر انخفاض عائدات النفط على ماليات الدولة.

وقال الجدعان، متحدثا من روما حيث حضر قمة مجموعة العشرين، إن المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، تعمل صوب تحقيق الاقتصاد المستدام من خلال عائدات وموارد طاقة مستدامة.

وتابع « لديها العديد من المشروعات الخضراء. لدينا الكثير من محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وبطاقة الرياح والتي تحتاج لتمويل ولدينا العديد من الخطط الجديدة قيد الإعداد».

وأشار إلى أن عينت مستشارين ماليين لكنها لم تقرر بعد تفاصيل مثل ما إذا كان التمويل سيكون على شكل قرض مشترك أم سندات أم صكوك، وما إذا كانت ستصدر على نطاق محلي أم دولي.

المصرى اليوم

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