خبيرة تغذية: زيادة الوزن تسبب الكثير من المشاكل الزوجية

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن زيادة الوزن للسيدات قد تؤدي إلى الكثير من المشاكل الزوجية، خاصة إذا كانت السمنة في بداية الزواج، مشيرة إلى أن السمنة تزيد من العمر بصورة كبيرة للغاية، خلاف أنها تنعكس على قلة الحركة إلى حد كبير.

وتابعت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء الأحد، أن الحمل والولادة والرضاعة يغيرون من الهرمون داخل الجسم، وهذا يزيد الوزن بصورة كبيرة، خاصة في منطقة البطن.

ولفتت إلى ضرورة عدم تناول الطعام ليلًا، لأن الغدرة الدرقية المسؤولة عن حرق الدهون لا تعمل خلال الساعات الليلية، ومع تناول الطاعم ليلًا تتراكم السعرات وتتحول لدهون، مما ينعكس سلبًا على زيادة الوزن.

ولفتت إلى أن هناك إمكانية لخفض الوزن مع تناول كل أنواع الطعام، ولكن بنسب قليلة معتدلة، مشيرة إلى أن هناك العديد من الأعشاب التي تصلح لخفض الوزن، ولكن هذا الأمر في حاجة لخبير تغذية يستطيع أن يحدد المادة الفعالة لخفض وزن مريض سمنة.