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سيد عبد الحفيظ : مباراة القمة لن تحسم لقب الدوري

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سيد عبد الحفيظ : مباراة القمة لن تحسم لقب الدوري سيد عبد الحفيظ : مباراة القمة لن تحسم لقب الدوري

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شدد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على أن الفريق يستعد بشكل قوي لمباراة القمة المرتقبة أمام .

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2021/2022.

ونجح الأهلي اليوم الأحد في الفوز على نظيره البنك الأهلي ضمن الجولة الثانية من عمر الدوري بهدف وحيد سجله محمد شريف.

وقال سيد عبدالحفيظ: مباراة الزمالك ستكون صعبة بكل تأكيد، وبطولة خاصة بين الفريقين، لكنها لن تحسم لقب الدوري.

وأضاف عبدالحفيظ: «مباراة القمة لها ظروف خاصة وهي بين أكبر ناديين على مستوى إفريقيا، وكل فريق يسعى للفوز، ولكنها لن تكون حاسمة في مشوار اللقب، وأتمنى أن تخرج بمستوى جيد على كافة المستويات».

المصرى اليوم

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