نابولي يحافظ على صدارة الدوري الإيطالي بالفوز على سالرنيتانا

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حافظ نابولي على صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد فوزه بصعوبة 1-صفر على مضيفه سالرنيتانا بهدف بيوتر جيلينسكي اليوم الأحد في مباراة أكملها كل فريق بعشرة لاعبين.

ورفع نابولي، صاحب السجل الخالي من الهزيمة، رصيده إلى 31 نقطة متقدما بثلاث نقاط على ميلان ثاني الترتيب والذي يحل ضيفا على روما في وقت لاحق من اليوم. ويأتي سالرنيتانا في المركز قبل الأخير بسبع نقاط.

وعانى نابولي هجوميا في ظل غياب هدافه فيكتور أوسيمن للإصابة والقائد لورينتسو إنسيني الذي جلس على مقاعد البدلاء.

لكن الفريق الضيف خطف هدف الفوز في الدقيقة 61 عندما ارتدت ضربة رأس من أندريا بيتانيا من العارضة وأبعدها سالرنيتانا لتصل إلى ماريو روي وسددها مدافع نابولي لتغير اتجاهها في طريق جيلينسكي الذي وضعها في الشباك.

وكانت أول تسديدة لنابولي على المرمى في المباراة كافية لتحقيق الفوز الثمين.

وطُرد جريجوريس كاستانوس لاعب وسط سالرنيتانا وكاليدو كوليبالي مدافع نابولي في آخر 20 دقيقة.

وفي وقت سابق من اليوم، أحرز دوسان فلاهوفيتش ثلاثة أهداف ليقود فيورنتينا سابع الترتيب للفوز 3-صفر على سبيتسيا المتعثر في منطقة الهبوط.

ورفع المهاجم الصربي البالغ عمره 21 عاما رصيده إلى 25 هدفا في عام 2021 ولا يتفوق عليه سوى روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ (36 هدفا) وإرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند (26 هدفا) في بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا.

وقفز إمبولي إلى المركز العاشر برصيد 15 نقطة متساويا مع يوفنتوس بعدما قلب تأخره إلى فوز 2-1 على ساسولو صاحب المركز 12 فيما اكتفى جنوة بالتعادل بدون أهداف مع فنيتسيا.