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صلاح حسب الله: قرار الرئيس بإلغاء حالة الطوارئ هو «انتقال سياسي» للجمهورية الجديدة

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صلاح حسب الله: قرار الرئيس بإلغاء حالة الطوارئ هو «انتقال سياسي» للجمهورية الجديدة صلاح حسب الله: قرار الرئيس بإلغاء حالة الطوارئ هو «انتقال سياسي» للجمهورية الجديدة

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قال صلاح حسب الله، النائب السابق بالبرلمان، إنه لا يجب اقتطاع القرار الأخير للرئيس عبدالفتاح بإلغاء مد حالة الطوارئ في عن الإرادة السياسية المتوفرة منذ بداية حكم الرئيس السيسي وحتى تاريخه، مشيرًا إلى أنه كان هناك مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية مثل المبادرات والحماية الاجتماعية التي تفرض وشمول الدولة بمظلتها لقطاع كبير كان على هامش الإدارة الرسمية للدولة.

وأضاف «حسب الله» في حواره لبرنامج «المشهد» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والإعلامي نشأت الديهي، على فضائية «TeN» اليوم الأحد، أن مصطلح الجمهورية الجديدة يعبر عن كل ما تم سواء مواجهة مشكلة العشوائيات أو شمول الدولة بمظلتها الحماية الاجتماعية لفئة محدودي الدخل ومبادرة حياة كريمة ومبادرة 100 مليون صحة، موضحًا أن كل ذلك يعتبر حجر أساس لبناء الجمهورية الجديدة.

وتابع، أن قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في مصر هو الانتقال السياسي للجمهورية الجديدة، وكل ما تم يعكس الإرادة السياسية الحقيقية لإقامة أو بناء الجمهورية الجديدة بمفهومها الشامل، قائلًا: «بنتكلم عن حالة طوارئ كانت موجودة منذ عقود وهو لفظ ارتبط بسمعة سيئة عند قطاع كبير من المصريين».

المصرى اليوم

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