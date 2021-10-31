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البترول: نستهدف توصيل الغاز إلى 4 ملايين شقة ضمن حياة كريمة

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البترول: نستهدف توصيل الغاز إلى 4 ملايين شقة ضمن حياة كريمة البترول: نستهدف توصيل الغاز إلى 4 ملايين شقة ضمن حياة كريمة

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قال المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن دور وزارة البترول في الاقتصاد الأخضر مهم للغاية، معقبًا: «خاصة مع إطلاق مبادرات الرئيس عبدالفتاح فيما يتعلق بالتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي».

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصدى»، تقديم الإعلامية «رانيا هاشم»، المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»،: «الاقتصاد الأخضر له دور مهم في حياة المواطنين المصريين خاصة استخدام الغاز كوقود للسيارات».

وأشار إلى أن وزارة البترول تنفذ خطة الدولة والتي تستهدف إدخال الغاز الطبيعي سنويا لمليون و200 ألف وحدة سكنية، موضحًا أن هناك 12.5 مليون وحدة سكنية وصل إليها الغاز الطبيعي.

وأكد أن «هناك تعليمات وتوجيهات من وزير البترول في التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود للسيارات والتوسع في أعداد المحطات التي تمون السيارات بالغاز، بجانب مبادرة الإحلال للسيارات المقادمة»، موضحا: «هناك 400 ألف سيارة منهم 250 ألف سيارة سيتم إحلالها بسيارات جديدة و150 ألف سيارة سيتم تحويلها بالغاز الطبيعى بالشركات الخاصة بقطاع البترول، حيث نزيد من عدد السيارات التي تسير بالغاز الطبيعي».

المصرى اليوم

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