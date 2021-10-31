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بمناسبة مرور عام على افتتاحه.. معرض مؤقت للصور النادرة بمتحف المركبات الملكية

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بمناسبة مرور عام على افتتاحه.. معرض مؤقت للصور النادرة بمتحف المركبات الملكية بمناسبة مرور عام على افتتاحه.. معرض مؤقت للصور النادرة بمتحف المركبات الملكية

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تحت عنوان «متحف المركبات الملكية- نظرة أرشيفية»، يقيم متحف المركبات الملكية اليوم ولمدة شهرين معرضاً مؤقتاً للصور الأرشيفية النادرة للمتحف، وذلك بمناسبة مرور عام على افتتاحه.

وبحسب بيان، الأحد، يعد هذا المعرض هو المعرض الأرشيفي الأول لوثائق متحف المركبات الملكية، ويضم مجموعة من الصور الأرشيفية للعربات الملكية وكذلك المكاتبات والمراسلات الإدارية التي تتعلق بالأنشطة اليومية الخاصة بشئون المصلحة سواء للعاملين من رواتب وترقيات وجزاءات، بالإضافة إلى متطلبات العربات والخيول وأدوات الزينة الخاصة بها، فضلا عن إلقاء الضوء على الخدمات الطبية والنظام الغذائى للخيول.

يذكر أن متحف المركبات الملكية تم افتتاحه يوم 31 أكتوبر 2020، ليروي تاريخ المركبات الملكية بمصر خلال العصر الحديث، والتي استخدمت في أغراض التنقل والاحتفالات الهامة والرسمية.

يضم المتحف حوالي 470 قطعة أثرية رائعة الجمال من أبرزها 40 عربة ملكية مختلفة الأحجام والأنواع، ومجموعة من أطقم الخيول ولوازمها، بالإضافة إلى الملابس الخاصة بالعاملين بمصلحة الركائب والذين ترتبط وظائفهم بالعربات، حيث كانوا يرتدون ملابس ذات طابع خاص تتميز بزخارف ملونة بألوان زاهية.

متحف المركبات الملكية
متحف المركبات الملكية
متحف المركبات الملكية
متحف المركبات الملكية
متحف المركبات الملكية
متحف المركبات الملكية

المصرى اليوم

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