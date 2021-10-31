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هل تؤثر العاصفة التي تضرب الأرض على ؟.. مسؤول بـ«الفضاء» يُجيب

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هل تؤثر العاصفة التي تضرب الأرض على مصر ؟.. مسؤول بـ«الفضاء» يُجيب هل تؤثر العاصفة التي تضرب الأرض على ؟.. مسؤول بـ«الفضاء» يُجيب

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علق الكتور علاء النهري، رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء، على إعلان ناسا بخصوص العاصفة التي ستضرب الأرض حاليًا، إن هذه الحوادث تحدث كل مدة، مؤكدًا أنه لن يحدث شئ في والمناطق التي ستتأثر ستكون بعض المناطق في قارة أمريكا الجنوبية.

وقال «النهري» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي المذاع«عبر قناة صدى البلد، الأحد، إن الأقمار الصناعية بشكل عام واتصالاتها الراديوية ستتأثر، لافتًا إلى أن الغلاف الجوي يحمي المواطنين من الأشعة الضارة، وأن هذه العاصفة كانت في ذروتها اليوم؛ ولم نتأثر بشئ.

وتابع أن «ذروة نشاط هذه العاصفة ستكون عام 2025، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تسمى (إكس 1) وهي غير مؤثرة، والموجة (إكس 9) هي القادرة على التأثير على كل شئ (الإنترنت والكهرباء)؛ حيث تحدث إنفجارات تخرج للغلاف الخارجي للأرض».

وأوضح أن «هذا الأمر حدث عام 1989 وأدى لانقطاع الكهرباء يومين في أمريكا، وأسبوع في كندا، لافتًا إلى أن مصر بعيدة تمامًا عن هذا الأمر، وهذه الموجة تتفاعل مع المجال المغناطيسي للأرض، لافتًا إلى توجيه ناسا تحذيرًا لعلماء الفضاء على المحطة الدولية بعدم التعرض لهذه الموجة بالخروج من المحطة»، مشيرًا إلى أن «اليوم هو آخر يوم في هذه العاصفة الشمسية».

المصرى اليوم

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