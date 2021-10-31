رئيس جامعة بني سويف يطلق «كلنا إيد واحدة» لتوزيع حقائب مدرسية على الطلاب

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أطلق الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، الأحد، مبادرة الجامعة «كلنا إيد واحدة» والتى نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لتوزيع 350 حقيبة على طلاب المدارس الحكومية بقريتي أبوصالح وعلى حمودة بمركز ناصر والمدرجتين ضمن مبادرة حياة كريمة، بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، وعمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم، وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح «حسن» في تصريحات صحفية، الأحد، أن المبادرة جاءت من دور الجامعة الخدمي والتنموي تجاه المجتمع والبيئة المحيطة بها، بمحافظة بنى سويف والمساهمة الفعالة بالاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا، مؤكداً على حرص الجامعة المشاركة في مبادرة «حياة كريمة» من خلال تنظيم قوافل تنموية شاملة بهدف تقديم الخدمات المجتمعية.

وأشار الدكتور سامح المراغي، أن الحقيبة تحتوى على كافة الأدوات المدرسية من أقلام وكراسات ومقلمة والأدوات الهندسية، لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، وتحقيق التنمية الحقيقية وتحسين مستويات المعيشة ومحاربة الفقر.