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بعد تطويره بـ15 مليونا .. الظلام يسود كورنيش شاطئ 4 في الغردقة (صور)

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بعد تطويره بـ15 مليونا .. الظلام يسود كورنيش شاطئ 4 في الغردقة (صور) بعد تطويره بـ15 مليونا .. الظلام يسود كورنيش شاطئ 4 في الغردقة (صور)

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لليوم الثالث انقطع التيار الكهربائي عن أعمدة الإنارة بكورنيش شاطئ ٤ بمدينة الغردقة بسبب فصل أعمدة الإنارة يوميا من الكورنيش والاعتماد على إنارة الشوارع مما يتسبب ظلام الكورنيش وعدم اظهار المنظر الحضاري له، ما أثار غضب المواطنين، وذلك بعد انفاق نحو ١٥ مليون جنيه على أعمال التطوير للكورنيش.


وقال أحمد الباهي، أحد رواد كورنيش الغردقة، إن منذ 3 أيام انقطعت الإضاءة عن أعمدة الإنارة الخاصة بكورنيش شاطئ عام 4، دون معرفة الأسباب وأن هناك عدد كبير من الأجانب يتواجد يوميا على الكورنيش وهناك أسر وعائلات وكذلك أطفال يتواجدون بالكورنيش، مطالبا المسؤولين بتشغيل ‘نارة الكورنيش والاهتمام بنظافته بدلا من المنظر غير الحضاري.

وتواصلت «المصري اليوم» مع مسؤولي مجلس المدينة لمعرفة سبب فصل أعمدة الإنارة لمدة 3 أيام من كورنيش الغردقة إلا لم يتم الرد.

كان شهد كورنيش الغردقة مؤخرا أعمال تطوير حيث تم افتتاحه في يناير الماضي بتكلفة قرابة 15 مليون جنية وشملت توسعة الكورنيش ليصبح عرضه 8 أمتار وطوله 700 متر وتركيب مظلات وكذلك مقاعد للزوار، كما شمل التطوير أعمال الإنارة المختلفة بالكورنيش ليكون متناسبا للزوار ومواطني المدينة المختلفة، وكذلك خدمات امنية المختلفة لخدمة المواطنين.

المصرى اليوم

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