بني سويف تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بقرية الدوالطة

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كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نائبه الدكتور عاصم سلامة ببحث مشكلة المياه الجوفية ببعض المناطق بقرية الدوالطة، خاصة شكوى الأهالي من ارتفاع منسوب المياه ببعض المنازل والشوارع بالقرية، للوقوف ميدانيا على طبيعة المشكلة والعمل على حلها من خلال إجراءات فنية عاجلة، تخفيفا على الأهالي.

توجه د. عاصم سلامة نائب المحافظ، بزيارة للقرية، حيث قام يرافقه التنفيذيون المعنيين، بالتجول بشوارع القرية، ولقاء الأهالي والاستماع إلى شكواهم وتضررهم من ارتفاع منسوب المياه الجوفية خاصة مع قدوم فصل الشتاء ،وآثارها السلبية ومعاناتهم في الحركة والتنقل داخل القرية، فضلا عن آثار المياه على المنازل.

تبين ارتفاع منسوب المياه الجوفية في 4 أماكن بالقرية، التي تؤثر بشكل كبير على المنازل الواقعة في محيطها، حيث تم الاتفاق على دراسة وتنفيذ بعض الحلول الفنية العاجلة، من خلال إنشاء بيارات لتخفيض منسوب المياه الجوفية وتجميعها داخل البيارات لصرفها، مع تكليف شركة مياه الشرب بإعداد المقايسة التقديرية اللازمة لإنشاء البيارات والتنسيق بين الجهات المعنية فيما يتعلق بتوفير الاعتماد المالي للتنفيذ، بالتوازي مع استمرار كسح المياه بسيارات ومعدات الوحدة المحلية وشركة المياه.