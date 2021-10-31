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وزير : لا يوجد اعتماد مالي لإضافة مواليد جديدة على البطاقات

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وزير التموين: لا يوجد اعتماد مالي لإضافة مواليد جديدة على البطاقات وزير : لا يوجد اعتماد مالي لإضافة مواليد جديدة على البطاقات

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شدد الدكتور على المصيلحى، وزير والتجارة الداخلية، على أن الاستمرار في تنقية قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة دعم السلع التموينية أمر ضرورى حتى يصل الدعم لمستحقيه ودعم الفئات الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من دعم الخبز قبل بدء التنقية كان يبلغ نحو 81.5 مليون مواطن والآن أصبح 71 مليون فقط، وذلك دون أن يضار مواطن واحد.

وردًا على سؤال حول إمكانية إضافة مواليد الجديدة لبطاقات التموين خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، قال وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه «لا يوجد اعتماد مالى لإضافة المواليد»، موضحًا أن «ما تم في هذا الملف هو السماح بإضافة المواليد للفئات الأكثر احتياجًا وفقا لضوابط وشروط محددة».

وأشار «المصيلحي» إلى أن «التحول للدعم النقدى المشروط أمر يحتاج إلى نقاش موسع وخطة استراتيجية حتى يتم توعية المواطن بمزايا هذا النظام، مؤكدا أنه يرفع من كفاءة منظومة الدعم ويقلل من الفاقد».

المصرى اليوم

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