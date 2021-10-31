أخبار عاجلة

أمريكا تعيد فتح حدودها بعد 20 شهرا من الإغلاق -
وفاة العميد أنور المصلوخي بالقريات -
كم تهديدًا وجِّه إلى "الكاظمي" قبل محاولة الاغتيال الفاشلة؟ -
وسط حماس كبير.. اختتام منافسات البطولة الرابعة من الدوري السعودي الإلكتروني -
أهالي حي الشاطئ في القنفذة يشتكون من انقطاع خدمات الإنترنت والمكالمات -
الولايات المتحدة تفتح حدودها الجوية والبرية بعد 20 شهرا من الإغلاق -
كارثة صحية.. 150 مليون أسرة معرضة للإصابة بالزهايمر (تفاصيل) -
«التونسي ربع وقت» لعز الدين قنون يفتتح عروض اليوم الثاني لـ«شرم الشيخ المسرحي» -
«أيوب وشاهين وزكي» يحضرون المؤتمر الصحفي لـ«الأفخم» في «شرم الشيخ المسرحي» -
انسحاب الملكة إليزابيث يعزز دور زوجة تشارلز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

أستاذ فيروسات: 30% من سكان الأرض لديهم مناعة ضد كورونا

Print
أستاذ فيروسات: 30% من سكان الأرض لديهم مناعة ضد كورونا أستاذ فيروسات: 30% من سكان الأرض لديهم مناعة ضد كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إسلام حسين، الباحث المتخصص في علم الفيروسات بولاية بوسطن، إنه يتوقع أن يتحول إلى فيروس متوطن، حيث سيكون هناك عدد من الإصابات ولكن بسيطة ولا تمثل تفشيًا.

وأشار «حسين»، خلال لقاء خاص عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، إلى أنه كلما زادت المناعة المجتمعية كلما استطعنا تحجيم انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أن 30% من سكان الكرة الأرضية لديهم مناعة ضد كورونا حاليا سواء من خلال الإصابة أو الحصول على اللقاح.

وأكد أن كل اللقاحات المتوفرة حاليًا مازالت فعالة ضد متحور كورونا، معلقًا: «ربنا سترها معانا»، لكنه كشف في الوقت ذاته أن شركات اللقاحات بدأت بالفعل في تغيير تركيب اللقاحات لتكون فعالة بشكل أكبر ضد دلتا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الأردن: 2097 إصابة و14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الأردن: 2097 إصابة و14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

السعودية تسجل 40 إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 40 إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

دولة تسجل «صفر وفيات» بفيروس كورونا (تعرف عليها)

دولة تسجل «صفر وفيات» بفيروس كورونا (تعرف عليها)

تراجع طفيف في معدلات «الإصابة اليومية» بفيروس كورونا.. ومتحور جديد يظهر في الصين

تراجع طفيف في معدلات «الإصابة اليومية» بفيروس كورونا.. ومتحور جديد يظهر في الصين