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قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن المزارع «تاه» بين إنهيار أسعار الخضروات وإرتفاع أسعار الحبوب، مشيراً إلى ذلك يعود إلى إنخفاض اسعار الخضروات حالياً بأقل من سعر التكلفة يضر المزارعين وأن إرتفاع اسعار الحبوب لا تفيد الفلاحين في الوقت الراهن لعدم وجود أرصدة لدي الفلاحين من موسم الزراعة الماضي سواء الأرز أو الذرة.

وأضاف نقيب الفلاحين أن اسعار الحبوب ارتفعت بشكل كبير مع ارتفاع أسعارها عالميا وقلة المعروض منها محليا فيما لا يفيد مزارعيها حيث لا توجد هذا المحاصيل حالياً عند الفلاحين حيث تبدا زراعة الفول البلدي والاقماح هذه الأيام وتحصد غالباً في آخر شهر مارس فيما باع الفلاحون ما لديهم من الحبوب الآخري كالأرز وفول الصويا والذرة للتجار.

وأوضح «أبوصدام» أن الفلاحين يعدون من مستهلكي الحبوب هذه الايام خاصة أن مصر دوله فقيرة في إنتاج الحبوب ونستورد أكثر من 50% من أهم الحبوب كالقمح والفول والذرة الصفراء، مشيراً إلى أن طن الفول البلدي الحبه العريضة وصل إلى 9 الأف جنيه فيما وصل سعر الطن من الفول البلدي الحبه الرفيعة إلى أكثر من10 الآف جنيه.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الفول المستورد يتراوح أسعاره مابين7 الآف إلى 8 الآف جنيه وتباع الذرة الصفراء المستوردة مابين 5300 إلى 5500 جنيها للطن، فيما وصل سعر طن الفول الصويا لنحو9500جنيه ووصل سعر طن الرده إلى 3600 جنيه بما يزيد الاعباء على الفلاحين.

ولفت «أبوصدام»، إلى أن اسعار بعض الخضروات انخفضت انخفاض كبير يصل الي50% خلال أيام قليله وعلي رأسها الطماطم التي انخفض سعر قفص الطماطم زنة 22 كيلو جرام من120 جنيه ليتراوح سعره ما بين 50 إلى 60 جنيه ليباع الكيلو في أسواق الجمله ما بين 2 إلى 4 جنيهات، موضحاً أن ذلك ينذر بخسائر كارثيه على مزارعي الطماطم الذي يتخطى تكلفة زراعة الفدان الـ50 الف جنيه.

وأوضح نقيب الفلاحين، أن المزارع المصري يعاني من ارتفاع كافة مستلزمات الزراعة من تقاوي وأسمده وأيدي عامله ومبيدات وري، اللازمة لإنتاج الطماطم، حيث تصل إنتاجية الفدان الواحد نحو1000قفص تقريباً، كما انخفضت أسعار بطاطس الثلاجات ليتراوح سعر الكيلو في سوق الجمله بين 5 إلى 7.5 جنيه قبل طرح محصول العروه الحالية المنتظرة في منتصف ديسمبر المقبل، مما ينبئ بانخفاض متوقع عند طرح المحصول الجديد في الأسواق والتي تزيد من حالة «القلق» لدي المزارعين.

وأشار نقيب الفلاحين إلى إنخفاض أسعار معظم المنتجات الزراعية الأخري من الخضروات بأقل من سعر تكلفتها فتباع في أسواق الجمله باسعار منخفضه حيث وصل كيلو البصل بين 2.25 إلى 3.5 جنيه وكيلو الكوسة بين 2.5 إلى 5 جنيهات ويباع كيلو الفاصوليا بين 5 إلى 7 جنيهات وكيلو الباذنجان البلدي بين 2 إلى 4 جنيهات وكيلو الفلفل الرومي بين 3 إلى 5.5 جنيه وكيلو الفلفل الحامي بين 2.5 إلى 4 جنيهات وكيلو الخيار بين 2 إلى 4 جنيهات وكيلو الملوخية بين 1.5 إلى 3 جنيهات وكيلو البامية بين 5 إلى 9 جنيهات