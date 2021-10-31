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مستشار الموارد المائية بأبو ظبى : قمة «جلاسكو» نقطة تحول نحو عالم أكثر أمانا

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مستشار الموارد المائية بأبو ظبى : قمة «جلاسكو» نقطة تحول نحو عالم أكثر أمانا مستشار الموارد المائية بأبو ظبى : قمة «جلاسكو» نقطة تحول نحو عالم أكثر أمانا

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حث الدكتور محمد داود مستشار الموارد المائية بهيئة البيئة – أبوظبي، مجموعة العشرين التي تعتبر مسؤولة عن حوالي 80 في المئة من الانبعاثات من غازات الاحتباس الحراري، إلى تحمل مسؤولية إبقاء هدف 1.5 درجة قابلاً للتنفيذ.

وأشار داود في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إن قمة (جلاسكو) بشأن تغير المناخ، يمكن أن يكون نقطة تحول نحو عالم أكثر أمانا وأكثر اخضراراً، وأن الأوان لم يفت بعد لتحقيق الطموحات العالمية بشأن التغيرات المناخية لكن يتعين علينا أن نتحرك الآن وليس غداً.

يذكر تجرى مفاوضات مؤتمر الأطراف ٢٦ سيعقد على مدار أسبوعين منها مفاوضات فنية من قبل المسؤولين الحكوميين لمدة أسبوع، تليها اجتماعات وزارية رفيعة المستوى لرؤساء الدول في الأسبوع الثاني. وسيتم مناقشة أربع موضوعات رئيسية خلال المؤتمر وهي الحفاظ على الوصول إلى ارتفاع في درجة الحرارة لا يتعدى 1.5 درجة مئوية وتكيّف أكثر لحماية المجتمعات والموائل الطبيعية وتوفير التمويل المالي الذي وعدت به الدول الغنية في حدود 100 مليار دولار سنويا لمساعدة الدول الفقيرة على التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدة الارتفاع الإضافي في درجات الحرارة، والذي لم يتم الوفاء به حتى الآن، وكذلك وضع آلية للعمل الجماعى الموحد لتحقيق هذه الأهداف.

المصرى اليوم

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