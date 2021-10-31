أخبار عاجلة

أمريكا تعيد فتح حدودها بعد 20 شهرا من الإغلاق -
وفاة العميد أنور المصلوخي بالقريات -
كم تهديدًا وجِّه إلى "الكاظمي" قبل محاولة الاغتيال الفاشلة؟ -
وسط حماس كبير.. اختتام منافسات البطولة الرابعة من الدوري السعودي الإلكتروني -
أهالي حي الشاطئ في القنفذة يشتكون من انقطاع خدمات الإنترنت والمكالمات -
الولايات المتحدة تفتح حدودها الجوية والبرية بعد 20 شهرا من الإغلاق -
كارثة صحية.. 150 مليون أسرة معرضة للإصابة بالزهايمر (تفاصيل) -
«التونسي ربع وقت» لعز الدين قنون يفتتح عروض اليوم الثاني لـ«شرم الشيخ المسرحي» -
«أيوب وشاهين وزكي» يحضرون المؤتمر الصحفي لـ«الأفخم» في «شرم الشيخ المسرحي» -
انسحاب الملكة إليزابيث يعزز دور زوجة تشارلز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"صحة القنفذة" : عدد المستفيدات من حملة سرطان الثدي تجاوز الـ10 آلاف مستفيدة

Print
للفئة العمرية من 40 إلى 69 سنة وبمشاركة 14 فريقًا ميدانيًا

أقامت صحة القنفذة حملة للتوعية حول سرطان الثدي بداية من شهر أكتوبر والتي استمرت خلاله للتوعية حول سرطان الثدي تحت شعار #كيف_كنت_وين_صرت ، حيث بلغ عدد المستفيدات من حملة سرطان الثدي أكثر من 10 آلاف مستفيدة.

وكانت "صحة القنفذة" قد أقامت عددًا من الأنشطة التوعوية المرافقة للحملة منها (الميداني، والإلكتروني، وكذلك المحاضرات)، وذلك للوصول إلى الفئة المستهدفة بالكشف من الفئة العمرية ٤٠ سنة إلى ٦٩ سنة.

وأكدت "صحة القنفذة" أنها جهزت ١٤ فريقًا ميدانيًا لتقديم التوعية الصحية من خلال منسوبيها وأيضًا التطوع الصحي، ونفذت عددًا من الفعاليات والتوعية الميدانية، إضافة إلى نشر عددٍ من المواد التوعوية وإقامة المحاضرات الإلكترونية وزيارة الجامعات والكليات والأماكن العامة للوصول إلى الفئة المستهدفة من هذه الحملة، كما أن عدد المتطوعين المشاركين بالحملة التوعوية قد وصل إلى ٥١ متطوعًا، مضيفة بتجاوز عدد المستفيدات ١٠ آلاف مستفيدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وفاة العميد أنور المصلوخي بالقريات

وفاة العميد أنور المصلوخي بالقريات

كم تهديدًا وجِّه إلى "الكاظمي" قبل محاولة الاغتيال الفاشلة؟

كم تهديدًا وجِّه إلى "الكاظمي" قبل محاولة الاغتيال الفاشلة؟

وسط حماس كبير.. اختتام منافسات البطولة الرابعة من الدوري السعودي الإلكتروني

وسط حماس كبير.. اختتام منافسات البطولة الرابعة من الدوري السعودي الإلكتروني

أهالي حي الشاطئ في القنفذة يشتكون من انقطاع خدمات الإنترنت والمكالمات

أهالي حي الشاطئ في القنفذة يشتكون من انقطاع خدمات الإنترنت والمكالمات