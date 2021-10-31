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خروج 10 سائحين من المستشفى في واقعة التسمم الغذائي بالغردقة

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خروج 10 سائحين من المستشفى في واقعة التسمم الغذائي بالغردقة خروج 10 سائحين من المستشفى في واقعة التسمم الغذائي بالغردقة

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قالت مصادر طبية بالبحر الأحمر إن 10 سائحين من أستونيا من المصابين بالتسمم الغذائي بأحد فنادق الغردقة تماثلوا للشفاء، وتم السماح بخروجهم من المستشفى الذي كانوا محتجزين فيه للعلاج، وتم نقلهم إلى أحد الفنادق البديلة.

وأضافت المصادر لـ«المصري اليوم» أن هناك 4 مصابين من أستونيا مازالوا تحت الرعاية والملاحظة الطبية، وسيتم السماح بخروجهم من المستشفى خلال ساعات.

كانت النيابة العامة أصدرت بيانًا صحفيًا اليوم الأحد، بشأن التحقيقات في إعياء 47 سائحًا بفندق في الغردقة بـ محافظة البحر الأحمر.

وورد للنيابة العامة قرار إداري أصدره قطاع الرقابة على الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة بتاريخ اليوم بغلق الفندق محل الواقعة، لوجود خطورة على الصحة العامة وتعريض حياة النزلاء للخطر وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة من مجلس الوزراء بشأن ، على أن يستمر الغلق لحين تلافي أسبابه، وإيقاف مدير الفندق لمدة 3 أشهر لما بدر منه من مخالفات، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وقالت النيابة إنها تلقت بلاغًا يوم 30 أكتوبر الجاري بإعياء 47 نزيلاً من دولة أستونيا، مقيمون بفندق بـ الغردقة، عقب تناولهم وجبة عشاء هناك ونقلهم للمستشفى.

وأضافت: «أمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة، وانتقلت النيابة لإجراء معاينة مقر الفندق وفي صحبتها لجنة مشكلة من مدير الطب الوقائي، ومدير إدارة مراقبة بالأغذية وصحة البيئة بمديرية الصحة، ومفتش الأغذية، ومراقب صحة البيئة بالإدارة الصحية، ومدير مكتب وزارة السياحة بـ الغردقة».

وأكدت النيابة أنه سُحبت عينات من أغذية الفندق بالمطبخ وثلاجات التجميد وأماكن التجهيز ومن الأطعمة ومصادر المياه المختلفة لفحصها وإعداد تقرير مفصل بما يسفر عنه نتيجة تحليلها.

وتبيّن للنيابة العامة أثناء المعاينة إعياء 29 آخرين من دولة ، و4 من دولة التشيك وتوجههم للمستشفى لتلقي العلاج.

وتوصلت النيابة العامة من سؤال الأطباء والمصابين إلى إعيائهم عقب تناولهم وجبات بالفندق ومنهم من تماثل للشفاء وآخرون ما زالوا تحت الملاحظة العلاجية.

المصرى اليوم

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