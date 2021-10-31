أخبار عاجلة

أمريكا تعيد فتح حدودها بعد 20 شهرا من الإغلاق -
وفاة العميد أنور المصلوخي بالقريات -
كم تهديدًا وجِّه إلى "الكاظمي" قبل محاولة الاغتيال الفاشلة؟ -
وسط حماس كبير.. اختتام منافسات البطولة الرابعة من الدوري السعودي الإلكتروني -
أهالي حي الشاطئ في القنفذة يشتكون من انقطاع خدمات الإنترنت والمكالمات -
الولايات المتحدة تفتح حدودها الجوية والبرية بعد 20 شهرا من الإغلاق -
كارثة صحية.. 150 مليون أسرة معرضة للإصابة بالزهايمر (تفاصيل) -
«التونسي ربع وقت» لعز الدين قنون يفتتح عروض اليوم الثاني لـ«شرم الشيخ المسرحي» -
«أيوب وشاهين وزكي» يحضرون المؤتمر الصحفي لـ«الأفخم» في «شرم الشيخ المسرحي» -
انسحاب الملكة إليزابيث يعزز دور زوجة تشارلز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

جامعة سوهاج تحصد 3 مراكز في دورة الألعاب الرياضية عن بُعد

Print
جامعة سوهاج تحصد 3 مراكز في دورة الألعاب الرياضية عن بُعد جامعة سوهاج تحصد 3 مراكز في دورة الألعاب الرياضية عن بُعد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة حصدت 3 مراكز بدورة الألعاب الرياضية الإلكترونية عن بُعد، عن العام الجاري لدول اتحاد شمال أفريقيا للرياضة الجامعية.

وأوضح رئيس الجامعة- في تصريحات الأحد- أن الطالب مؤمن محمد علام المشنب بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية، حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقتي البرنامج الرياضي التخصصي والإخراج الفني المبتكر، كما فاز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة الجملة الرياضية، وكذلك حصل على المركز الرابع وشهادة تقدير في مسابقة الثقافة الرياضية.

وهنأ رئيس الجامعة الطالب مؤمن علام، لتفوقه وتميزه في كافة الأنشطة الطلابية والرياضية، ومشاركته في الفعاليات القمية والإقليمية لإظهار أسم الجامعة بالشكل اللائق لمكانتها، مؤكداً على أهمية الرياضة في حياتنا اليومية وتأثيرها الإيجابي على صحتنا، وضرورة الإنتظام في تأديتها للحصول على حياة أفضل.

وأشار صبري محمد، مدير إدارة رعاية الشباب المركزية بالجامعة، إلى أن الجامعة شاركت في فعاليات الدورة الرياضية الإلكترونية الثانية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، والتي نظمها إتحاد دول شمال إفريقيا للرياضة الجامعية لأول مرة في الفترة من 23 إلى 30 أكتوبر 2021 عن طريق «الأون لاين»، وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة ضد .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الأردن: 2097 إصابة و14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الأردن: 2097 إصابة و14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

السعودية تسجل 40 إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 40 إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

دولة تسجل «صفر وفيات» بفيروس كورونا (تعرف عليها)

دولة تسجل «صفر وفيات» بفيروس كورونا (تعرف عليها)

تراجع طفيف في معدلات «الإصابة اليومية» بفيروس كورونا.. ومتحور جديد يظهر في الصين

تراجع طفيف في معدلات «الإصابة اليومية» بفيروس كورونا.. ومتحور جديد يظهر في الصين