جامعة سوهاج تحصد 3 مراكز في دورة الألعاب الرياضية عن بُعد

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قال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة حصدت 3 مراكز بدورة الألعاب الرياضية الإلكترونية عن بُعد، عن العام الجاري لدول اتحاد شمال أفريقيا للرياضة الجامعية.

وأوضح رئيس الجامعة- في تصريحات الأحد- أن الطالب مؤمن محمد علام المشنب بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية، حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقتي البرنامج الرياضي التخصصي والإخراج الفني المبتكر، كما فاز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة الجملة الرياضية، وكذلك حصل على المركز الرابع وشهادة تقدير في مسابقة الثقافة الرياضية.

وهنأ رئيس الجامعة الطالب مؤمن علام، لتفوقه وتميزه في كافة الأنشطة الطلابية والرياضية، ومشاركته في الفعاليات القمية والإقليمية لإظهار أسم الجامعة بالشكل اللائق لمكانتها، مؤكداً على أهمية الرياضة في حياتنا اليومية وتأثيرها الإيجابي على صحتنا، وضرورة الإنتظام في تأديتها للحصول على حياة أفضل.

وأشار صبري محمد، مدير إدارة رعاية الشباب المركزية بالجامعة، إلى أن الجامعة شاركت في فعاليات الدورة الرياضية الإلكترونية الثانية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، والتي نظمها إتحاد دول شمال إفريقيا للرياضة الجامعية لأول مرة في الفترة من 23 إلى 30 أكتوبر 2021 عن طريق «الأون لاين»، وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة ضد فيروس كورونا.