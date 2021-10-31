أردوغان: تركيا وفرنسا وإيطاليا ستتخذ خطوات بشأن الدفاع الصاروخي

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إن تركيا ستتخذ "خطوات إيجابية" مع فرنسا وإيطاليا بشأن منظومة الدفاع الصاروخي ستامب-تي التي طورتها شركة يوروسام الفرنسية الإيطالية.

وتخضع أنقرة لعقوبات أمريكية لشرائها بطاريات الدفاع الصاروخي الروسية إس-400. وتسعى تركيا منذ سنوات للحصول على منظومة تعتمد على ستامب-تي أو تطويرها لكنها لم تحرز تقدما يذكر حتى الآن.

وجاءت تصريحات أردوغان للصحفيين في أعقاب قمة مجموعة العشرين التي استضافتها روما حيث اجتمع مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.