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«من والتشيك وإستونيا».. النيابة تكشف جنسيات السائحين المصابين بـ«إعياء» بالغردقة

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«من روسيا والتشيك وإستونيا».. النيابة تكشف جنسيات السائحين المصابين بـ«إعياء» بالغردقة «من والتشيك وإستونيا».. النيابة تكشف جنسيات السائحين المصابين بـ«إعياء» بالغردقة

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كشفت النيابة العامة عن جنسيات السائحين المصابين بـ«إعياء» في فندق بالغردقة، مشيرة إلى أنهم من دول والتشيك وإستونيا.

وقالت النيابة في بيان، الأحد، إنها تلقت بلاغًا اليوم بإصابة 47 نزيلاً من دول مختلفة داخل فندق بالغدرقة بـ«إعياء»، عقب تناولهم وجبة عشاء هناك ونقلهم للمستشفى.

وأضافت أن النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة، وانتقلت النيابة لإجراء معاينة مقر الفندق وفي صحبتها لجنة مشكلة من مدير الطب الوقائي، ومدير إدارة مراقبة بالأغذية وصحة البيئة بمديرية الصحة، ومفتش الأغذية، ومراقب صحة البيئة بالإدارة الصحية، ومدير مكتب وزارة السياحة بالغردقة.

وأكدت النيابة أنه سحبت عينات من أغذية الفندق بالمطبخ وثلاجات التجميد وأماكن التجهيز ومن الأطعمة ومصادر المياه المختلفة لفحصها وإعداد تقرير مفصل بما يسفر عنه نتيجة تحليلها.

وتبين للنيابة العامة أثناء المعاينة إعياء 29 آخرين من دولة روسيا، و4 من دولة التشيك وتوجههم للمستشفى لتلقي العلاج.

وتوصلت النيابة العامة من سؤال الأطباء والمصابين إلى إعيائهم عقب تناولهم وجبات بالفندق ومنهم من تماثل للشفاء وآخرون ما زالوا تحت الملاحظة العلاجية.

المصرى اليوم

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