الإحصاء: 52.2% ارتفاعًا فى الصادرات المصرية للمملكة المتحدة.. وانخفاض الواردات

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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للمملكة المتحدة لتسجل 591.1 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021، مقابل 388.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 52.2%.

فى المقابل انخفضت قيمة الواردات المصرية من المملكة المتحدة لتبلغ 615.9 مليون دولار، خلال النصف الأول من عام 2021، مقابل 736.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة انخفاض قدرها 16.4 %، وسجلت قيمة التبادل التجارى بين مصر والمملكة المتحدة 1.2 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021، مقابل 1.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 7.3%. وحسب بيان للجهاز- أمس- سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالمملكة المتحدة 489.2 مليون دولار خلال العام المالى 2019 / 2020، مقابل 365.4 مليون دولار خلال العام المالى 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 33.9 %، بينما بلغت قيمة تحويلات العاملين من المملكة المتحدة فى مصر 71 مليون دولار خلال العام المالى 2019 / 2020، مقابل 57.7 مليون دولار خلال العام المالى 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 23 %. وبلغت قيمة استثمارات المملكة المتحدة بمصر 2.4 مليار دولار خلال العام المالى 2019 /2020، مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 35.6 %.

وسجل عدد سكان مصر 102.5 مليون نسمة عام 2021، بينما سجل عدد سكان المملكة المتحدة 68.2 مليون نسمة عام 2021.