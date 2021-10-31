★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

مع إعلان وزارة المالية السعودية عن تقديم وديعة مؤخرا للبنك المركزي المصري بقيمة ثلاثة مليارات دولار ضمن جهود المملكة لدعم البلدان خلال جائحة كورونا، وإعلانها أيضا عن تمديد أجل الودائع السابقة البالغ قيمتها 2.3 مليار دولار، ثارت العديد من التساؤلات حول الأسباب وراء الوديعة لاسيما أن الاحتياطي الأجنبى المصري حقق أرقاما إيجابية خلال الفترة الحالية ليسجل 40.8 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر، وهل سيكون للوديعة تأثير على استقرار سعر صرف الدولار في الأسواق الفترة المقبلة؟

ويوضح الدكتور محمد عبدالعال الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس سابقا، أن الإجراء السعودي انعاكسا لمتانة العلاقات السياسية والتاريخية بين القاهرة والرياض التي وقفت بجانب مصر في أصعب الظروف السياسية والاقتصادية وساندت خطواتها الأولى نحو تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال تقديم ودائع لدعم الاحتياطات الاجنبية المنهارة وقتها. مشيرا إلى أن تجديد الوديعة القائمة بل إيداع أخرى جديدة يأتي توثيقا للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وفيما يتعلق بالتأثيرات الاقتصادية الإيجابية للوديعة على الاقتصاد المصري، قال عبدالعال إنه يمكن تحديدها في ثلاث نقاط الأولى تتعلق باستراتيجية الحكومة المصرية القائمة على خفض تكلفة الدين الخارجي من خلال ايجاد مصادر للاقتراض أقل تكلفة، مضيفا أن أسعار الفائدة على الوديعة السعودية أقل كثيرا مقارنة باللجوء إلى الاقتراض من أسواق السندات والدين الدولية. والأمر الثاني بحسب الخبير الاقتصادي، يتعلق يتعزيز قدرة البنك المركزي المصري في مواجهة الموجة التضخمية في أسعار السلع بالاسواق والبورصات الدولية، ودعم قدرة الاحتياطي النقدي الأجنبي في تأمين واردات مصر من السلع الاستراتيجية والحفاظ على تغطية نقدية للسلع تصل إلى 8 أشهر.

وأضاف عبدالعال أن الأمر الثالث والأخير يرتبط بتوفير آليات مرنة للبنك المركزي المصري للتعامل مع أي متغيرات قد تؤثر على استقرار الاحتياطي الأجنبي حالة خروج وانسحاب بعض الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أداوت الدين المحلية، مع إعلان الفيدرالي الأمريكي عن اتجاهه لزيادة الفائدة.

وأشار إلى أن الوديعة السعودية تحفظ بشكل مباشر استقرار سوق الصرف وعدم تعرضها لاهتزازات مستقبلية واستقرار سعر صرف الدولار والحفاظ على قيمة الجنيه من التراجع. مؤكدا أن مسيرة الاحتياطي النقي المصري المتميزة تعكس الأداء الجيد للبنك المركزي المصري ونجاحه في التعامل مع كافة التحديات بما فيها جائحة كورونا، مشيرا إلى استقرار متحصلات العملة الأجنبية من مصادرها الرئيسية سواء تحويلات المصريين في الخارج وإيرادات قناة السويس فضلا عن تعافي القطاع السياحي.