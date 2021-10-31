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جوائز أوريون ستار دبي 2021 .. منى المنصوري أفضل مصمم أزياء في الشرق الأوسط

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جوائز أوريون ستار دبي 2021 .. منى المنصوري أفضل مصمم أزياء في الشرق الأوسط جوائز أوريون ستار دبي 2021 .. منى المنصوري أفضل مصمم أزياء في الشرق الأوسط
دبي - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

فازت المصممة الإماراتية مني المنصوري بجائزة أفضل مصمم أزياء في الشرق الأوسط  وذلك خلال حفل توزيع جوائز أوريون ستار دبي 2021 - أكبر الجوائز التي تمنح في أمريكا اللاتينية - ، الذي أقيم أمس مساء السبت.
وأعلنت ايريس رودريجيز الرئيس التنفيذي لشركة "IR Worldwide Ltd" مالك الامتياز الحصري للجوائز في بيان أن جوائز أوريون ستار، تُقام مرة واحدة في العام تُمنح لمجموعة من المبدعين في عدة مجالات، لانجازاتهم في جميع مناحي الحياة على ما تركوه من إرث وتأثيرً ملحوظًا في مجتمعاتهم الحية.
بدأ الحفل بإجراء المقابلات على السجادة الحمراء، ثم الوصول إلى قاعة الاحتفالات لحضور عرض أزياء الافتتاح الكبير الذي ضم مجموعة جيانينا عازار – ميامي-  والمصممين ويل فرانكو - لوس أنجلوس ، كاليفورنيا-   Ismenia Rodríguez  باراغواي ومارثا رويز - دالاس تكساس وماركة مستدامة باوباب – كولومبيا وغارسفا كوتور – ميامي ومنى المنصوري - أبو ظبي و Odalys Marino Designer  ميامي وتشارك فيه مجموةعة من رؤساء الدول  ثم بدأ توزيع الجوائز.
وفاز بجوائز الموضة كل من وأوسكار روميرو ميامي وفيليبي توليدو شيلي وصوفيا محمود المملكة المتحدة وجيانينا عازار - جمهورية الدومينيكان وإسمينيا رودريغيز باراغواي وأوداليز مارينو ميامي وجازمين دوران بوليفيا ومنى المنصوري الإمارات.
وتم توزيع جوائز جوائز قطاع التواصل الاجتماعي لكل من  ديانا جافينا الإمارات والكسندرا أولافاريا ميامي وفرحانة بودي وأنت الجميلة الجديدة MIAMI
وذهبت جوائز العمل الإنساني لكل من ريميجيو مارادونا – الأرجنتين ومسرة مصباح – باكستان وكونسويلو كروز أربوليدا – كولومبيا وكارلوس غارسيا - المكسيك كريستيان تيتز ويعقوب مبارك، فيما ذهبت جوائز الصحة لكل من الدكتور جواكين دييغو – ميامي وفيكي دييجو – ميامي، بينما فاز بجائزة  العلوم والتكنولوجيا الدكتور بيسمارك جيجينا أنتيلو
وحصل على جوائز الموسيقى كل من بابلو كاسترو – تشيلي وبيبي أبونتي – بوليفيا و  Jam V الإكوادور، أما جوائز وسائل الإعلام والتعليم فكانت من نصيب سهيل اميتز خان – باكستان  ويولاندا ليديسما – ميامي وفيرونيكا ميراندا - هيوستن تكساس، بينما ذهبت جائزة الإنجاز مدى الحياة لـ ناتاليا دنيجري .

وكالة أخبار المرأة

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