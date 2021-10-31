"تقويم التعليم" توقِّع اتفاقية لاعتماد 56% من البرامج الأكاديمية في جامعة حائل

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تتضمن 21 برنامجًا في مرحلة البكالوريوس إضافة إلى 3 في الماجستير

وقَّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب في الرياض اليوم، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، اتفاقية لاعتماد 24 برنامجًا أكاديميًّا في جامعة حائل، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ورئيس الجامعة الدكتور راشد بن مسلط الشريف.

وتتضمن الاتفاقية اعتماد 21 برنامجًا في مرحلة البكالوريوس، هي: التمريض، وطب وجراحة الفم والأسنان، والعلاج الطبيعي، والمحاسبة، والإدارة، وهندسة البرمجيات، والرياضيات، والخدمة الاجتماعية، ودكتور صيدلي، والمختبرات الطبية، والتغذية العلاجية، والصحة العامة، وعلوم الحاسب، ونظم المعلومات الإدارية، والكيمياء، والأحياء، وإدارة السياحة والفعاليات، واللغة الإنجليزية، والجغرافيا، واللغة العربية، والشريعة. إضافة إلى ثلاثة برامج في مرحلة الماجستير، هي: هندسة وإدارة الجودة، والمعلوماتية الصحية التنفيذية، وإدارة الخدمات الصحية والمستشفيات.

وتُعدُّ جامعة حائل من الجامعات الحاصلة على الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة، ولديها برنامج تحت الإجراء (الطب والجراحة)، تمت زيارته الميدانية مؤخرًا. كما تجدر الإشارة إلى أن الجامعة تقدم في مقرها الرئيس وفروعها 54 برنامج بكالوريوس و33 برنامج ماجستير، والعديد من الدبلومات.

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتها لأعلى المستويات العالمية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد البرامجي للجامعات.