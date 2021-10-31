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رئيس وزراء إيطاليا: قمة مجموعة العشرين نجحت وأحرزت تقدما بشأن أهداف المناخ

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رئيس وزراء إيطاليا: قمة مجموعة العشرين نجحت وأحرزت تقدما بشأن أهداف المناخ رئيس وزراء إيطاليا: قمة مجموعة العشرين نجحت وأحرزت تقدما بشأن أهداف المناخ

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قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي اليوم الأحد إن زعماء دول مجموعة العشرين أحرزوا تقدما مهما في التعامل مع الخطر المتزايد لظاهرة الاحتباس الحراري وأشاد بالقمة التي استضافتها بلاده على مدى يومين ووصفها بالناجحة.

وقال دراجي للصحفيين إن هذه هي المرة الأولى التي تتفق فيها جميع دول مجموعة العشرين على أهمية الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة وهو الحد الذي يقول العلماء إنه مهم لتجنب حدوث كوارث.

وأضاف دراجي في مؤتمر صحفي قائلا «رأينا دولا تحجم تماما عن السير على النهج الذي اقترحناه حتى أيام قليلة مضت ثم عدلوا موقفهم» وتجاهل انتقادات من نشطاء في مجال المناخ بأن مجموعة العشرين لم تتخذ ما يكفي من إجراءات في هذا الصدد.

وقال «قدم زعماء مجموعة العشرين تعهدات كبيرة... من السهل اقتراح أشياء صعبة.. يكون من الصعب للغاية تنفيذها فعليا».

المصرى اليوم

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