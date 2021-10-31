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وزير : أصدرت توجيهات بتكثيف الحملات على الأسواق.. واحتياطي السلع مطمئن

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وزير التموين: أصدرت توجيهات بتكثيف الحملات على الأسواق.. واحتياطي السلع مطمئن وزير : أصدرت توجيهات بتكثيف الحملات على الأسواق.. واحتياطي السلع مطمئن

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قال الدكتور على المصيلحى، وزير والتجارة الداخلية، إنه يتم العمل حالياً داخل الوزارة على دراسة توريد محصول قصب السكر والبنجر للموسم الجديد، موضحا أنه سيتم وضع سعر استرشادى بناء على سعر التكلفة، مؤكدا أن الدولة مستمرة في دعم صناعة السكر وأنها لا تسعى إلى تحقيق ربح منها.

وأضاف «المصيلحي» خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الأحد، أن حجم الاحتياطى الاستراتيجى من بعض السلع الأساسية مطمئن، لافتا إلى أن مخزون القمح يكفى لمدة 5.3 أشهر، والزيت 5.1 شهر، والأرز 3 أشهر.

و قال الوزير إنه أصدر توجيهاته لجميع مديرى المديريات بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، لافتا إلى أن هناك حملات شهرية يتم شنها على الأسواق وتركز تلك الحملات على البؤر التي غالبا ما تشهد تلاعبا في الأسعار.

ولفت المصيلحى إلى أن كافة أعمال المشتريات الخاصة بهيئة السلع التموينية تتم على أعلى درجة من الوضوح والشفافية، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تنويع مصادر شراء السلع التموينية، لافتا إلى أنه لأول مرة لا تكون هي المصدر الرئيسى لاستيراد القمح، موضحا أن المصدر الأول حاليا رومانيا ثم أوكرانيا ويأتى بعدها روسيا.

وأشار وزير التموين، أن السعات التخزينية للقمح أمر مهم أيضا، لافتا إلى أن المشروع القومى للصوامع ساهم في تقليل الفاقد من مخزون القمح بما يوفر نحو 5 مليارات جنيه سنويا، بالإضافة إلى رفع الطاقة التخزينية من 1.2 مليون طن عام 2014 إلى نحو 3.4 مليون طن، مشيرا إلى أن تكلفة هذا المشروع بلغت نحو 7.5 مليار جنيه.

المصرى اليوم

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