«خارجية النواب» تناقش أزمة «إساءة القنصليات للمصريين بالخارج»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب خلال اجتماعها،الأحد، برئاسة النائب كريم درويش، المشكلات التي تواجه المصريين في الخارج وكيفية حلها، بحضور السفير صلاح عبدالصادق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، والسفير عاصم حنفى مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

واستعرص نواب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أبرز المشكلات التي تواجه المصريين في الخارج، والتى تتلخص في «إساءة موظفي القنصليات للمصريين عند التعامل، ونقص أعداد القنصليات فضلا عن قلة عدد الموظفين في القنصليات».

وطالب النواب، بـ«العمل على توثيق عقود العمل للعمال في الخارج، وعدم تأخير شهادات الميلاد والوفاة للمغتربين، كما أوصوا بسرعة زيادة أعداد الموظفين في القنصليات».

وأكد النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن «نواب الشعب وخاصة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس سند لجميع المصريين في الخارج».

وأضاف «دوريش» خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مساء اليوم، أن «المشاكل التي تواجه المصريين في الخارج وكيفية حلها، بحضور السفير صلاح عبدالصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أن «جميع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية يحملون على أكتافهم مشكلات المصريين في الخارج ويسعون على حلها».

وشدد على أن «لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ستواجه أي موظف بالقنصليات يسيء للمواطن المصري في الخارج«قائلا:» أي موظف يغلط في المصريين في الخارج والله ما هنرحمه«.

فيما وجه السفير صلاح عبدالصادق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، الشكر لأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قائلا:«شاكر ليكم على تبصيركم بالأزمات التي تواجه المصريين في الخارج وسنعمل على سرعة حلها وأنا بابي مفتوح للجميع» مؤكدا على أنه سيبذل قصارى جده من أجل إنهاء كل المشكلات«.

واستعرض «عبدالصادق» الخدمات التي قدمتها القنصليات للمصريين في الخارج من شهر يناير حتى شهر سبتمبر 2021، قائلا:«إجمالى أعداد التصديقات التي تمت 601 ألف و348، بينما إجمالي جوازات السفر 47 ألف 286 بينما إجمال الوثائق الفلسطينية 17 ألف 716، بينما الخدمات القنصلية الأخري بلغت 80 ألف 674»