مجدي عبد العاطي: خبرات لاعبي بيراميدز حسمت المباراة ..ونسعى لعلاج الأخطاء

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أعرب مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، عن حزنه لخسارة فريقه أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف خلال الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

وقال مجدي عبدالعاطي في المؤتمر الصحفي للمباراة أن فريقه استحوذ على معظم اوقات المباراة ولكن خلال الشوط الثاني تراجعنا بشكل كبير واستطاع فريقه بيراميدز تسجيل هدفين من كرات ثابته.

وأضاف مجدي عبدالعاطي أن فريقه حاول العودة للقاء عقب احراز بيراميدز الهدف الاول ولكن ركلة الجزاء التي تم احتسابها لبيراميدز أثرت على نتيجة المباراة.

وأوضح المدير الفني لفاركو أن خبرات لاعبي بيراميدز هي من حسمت اللقاء مؤكدا أن فريقه خاص مباراة جيدة ولكن هناك بعض الأخطاء الفردية سيتم معالجتها خلال الفترة المقبلة.

وأكد مجدي عبدالعاطي أن هناك بعض الأخطاء سيتم النظر إليها لكن الفريق مقبلة على مباراة هامة أمام الجونة خلال الجولة الثانية المقبلة وسيتم التحضير لها من الغد.

واختتم مجدي عبدالعاطي تصريحاته قائلا «خلال شوطي المباراة تحدث مع اللاعبين أن نستغل الأخطاء لتسجيل الأهداف ولكن في الشوط الثاني تراجعنا بسبب المجهود البدني.