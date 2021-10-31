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الأرصاد تصدر نصائح يجب تطبيقها أثناء الرعد والبرق: «لا تتواجدوا في الشوارع أو بجانب الأشجار»

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الأرصاد تصدر نصائح يجب تطبيقها أثناء الرعد والبرق: «لا تتواجدوا في الشوارع أو بجانب الأشجار» الأرصاد تصدر نصائح يجب تطبيقها أثناء الرعد والبرق: «لا تتواجدوا في الشوارع أو بجانب الأشجار»

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قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الجو الآن لن يكون مشابها لما رأيناه منذ 10 أيام مثل الرعد والبرق، مؤكدا أنه في حال حدوث برق يجب ألا يتواجد المواطنون في الشوارع أو بجانب الأشجار.

وأضاف «شاهين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناه «الحدث اليوم»، الأحد، أن «السحب تعمل على إصدار إشارات كهربية تصل شدتها إلى 2000 واط وهي كافية لحدوث وفاه فورية»، مؤكدًا أن «أصحاب السيارات عندما يرون البرق يجب عليهم التوقف في أماكن معزولة».

وأوضح أن «السيارات جيدة التوصيل للكهرباء، وخلال الساعات القادمة سيحدث استقرار في حالة الجو حتى آخر الأسبوع».

المصرى اليوم

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