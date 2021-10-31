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جونسون يحذر من فشل قمة المناخ في جلاسجو باسكتلندا

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جونسون يحذر من فشل قمة المناخ في جلاسجو باسكتلندا جونسون يحذر من فشل قمة المناخ في جلاسجو باسكتلندا

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأحد إن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمعالجة تغير المناخ والتي تعود إلى عشرات السنين قد تبؤ بالفشل إذا لم تنجح مفاوضات الأمم المتحدة في جلاسجو باسكتلندا.

وقال جونسون للصحفيين بعد قمة مجموعة العشرين وقبل التوجه إلى جلاسجو لحضور قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب26) «الدول الأكثر مسؤولية عن الانبعاثات الهائلة والراهنة لم تقم بعد بالعمل الذي يتعين عليها القيام به».

وأضاف «إذا كنا نرغب في الحيلولة دون فشل كوب26 فيجب أن‭‭ ‬‬نتخذ سلوكا مغايرا ويجب أن أكون واضحا في القول إنه إذا فشلت قمة جلاسجو فسوف تبوء العملية كلها بالفشل».

المصرى اليوم

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