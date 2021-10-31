آخر ظهور لـ دلال عبدالعزيز.. محمد الشرنوبي يكشف موعد طرح «فرق خبرة»: «استعدوا»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

كشف الفنان محمد الشرنوبي، الأحد، عن موعد طرح فيلمه الجديد الذي يحمل اسم «فرق خبرة»، بالسينما بدور العرض يوم 3 /11 المقبل، تشاركه البطولة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز وهدى المفتي.

ونشر «الشرنوبي» صورة لبوستر العمل عبر «إنستجرام» قائلا: «استعدوا، فيلم فرق خبرة، بعد 3 أيام في جميع دور العرض ٣/١١».

«فرق خبرة» يشارك في بطولته الفنان محمد الشرنوبى وهدى المفتى والراحلة دلال عبدالعزيز ومحمود البزاوى وطه الدسوقى، ومن تأليف وإخراج شريف نجيب، مؤلف فيلمى «لا تراجع ولا استسلام» و«أعز الولد».

كشف البرومو الرسمي للفيلم عن بطله الهادئ المسالم ناجى، والذى يبدو متورطاً في صراعات لا تنتهى بين أمه التي لا تتوقف عن طلب الطلاق، وأبيه الذي لا يتوقف عن شكواه منها، ثم يظهر «ناجى» متأثراً بما يدور في محيط أسرته، فيتردد كثيراً في الإقدام على خوض علاقة عاطفية، إلى أن يلتقى «سلمى» الفتاة الاستثنائية التي تحاول إكسابه الجرأة لتكوين علاقات جديدة بحياته، ثم تتطور علاقتهما سوياً لتمر بمواقف كوميدية ومراحل عاطفية متباينة.

الفيلم أولى تجارب شريف الإخراجية، ويعد آخر الأعمال السينمائية التي شاركت فيها الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، وتدور أحداثه حول «ناجى» الحالم الهادئ الذي يخوض رحلة مفاجئة يكتشف فيها الحياة والحب والعلاقات البشرية عندما تدفعه مقابلة غير مخطط لها مع «سلمى» إلى خوض مغامرة والهروب من مشاكله العائلية، وهو كوميديا درامية عن مرحلة النضوج، وكيف يتعلم «ناجى» أن يتحكم في مصيره بعد أن عاش من خلال نظرة المحيطين به له.