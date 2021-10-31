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قطر تستنكر تصريحات وزير الإعلام اللبناني

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قطر تستنكر تصريحات وزير الإعلام اللبناني قطر تستنكر تصريحات وزير الإعلام اللبناني

جي بي سي نيوز :- أعلنت قطر عن استغرابها الشديد واستنكارها للتصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت، “نعرب عن استيائنا الشديد واستنكارنا للتصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني”.

وأضاف البيان أن “موقف وزير الإعلام اللبناني الجديد غير مسؤول تجاه بلده وتجاه القضايا العربية على حد سواء”.

ودعت الوزارة اللبنانية “لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتهدئة الأوضاع ولرأب الصدع بين الأشقاء”.

يذكر أن العديد من دول الخليج اتخذت إجراءات بحق لبنان لما اعتبرته “إساءة” و”تحيزا” بحق والإمارات، بعد التصريحات الصادرة عن قرداحي بشأن الأزمة اليمنية.

(د ب أ)

جي بي سي نيوز

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