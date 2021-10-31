«إزاي المطواة دخلت المدرسة؟».. تفاصيل تهديد طالبتين لزميلتهما بالقتل في بورسعيد

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قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن النيابة الإدارية في مدينة بورفؤاد تلقت بلاغًا من إدارة التربية والتعليم بخصوص انتشار مقطع فيديو يوم 19 أكتوبر 2021 لطالبتين من إحدى المدارس التجارية في بورفؤاد يهددان إحدى زميلاتهن، مؤكدًا إبلاغ النيابة بالواقعة، التي قامت بدورها بتحويلها للتحقيق.



وأضاف سمير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن النيابة تعمل على معرفة كيفية دخول سلاح أبيض للمدرسة وتصوير الواقعة؛ حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تقصير في الأمر.



وأشار إلى أن الجزء المتعلق بإحراز سلاح أبيض يُعتبر جريمة قانونية، وإذا كان المتهمين تحت السن القانوني يتم إحالتهم للأحداث، لافتًا إلى مسؤولية الأمن والمدرسين وإدارة المدرسة حول الواقعة الذي ستتولاه النيابة الإدارية، مؤكدًا أن عقاب البنات- في هذا الأمر- لا يدخل في اختصاص النيابة الإدارية؛ إنما النيابة العامة؛ لأن الواقعة تمثل جريمة جنائية.



وشدد على أن عقاب البنتين؛ جراء ارتكاب الواقعة؛ تمثل في فصلهما من المدرسة كعقاب إداري، وخضوعهما لعقوبة جنائية نتيجة حمل سلاح أبيض؛ لافتًا إلى أن القانون يعاقب بالحبس والغرامة (أحدهما أو كلاهما معًا)؛ مؤكدًا أن القانون صريح ولا مجال للدعابة في الأمر.