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«عمر الشريف والكدواني وروبي» أبطال فيلم «برا المنهج» الجديد لـ عمرو سلامة

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«عمر الشريف والكدواني وروبي» أبطال فيلم «برا المنهج» الجديد لـ عمرو سلامة «عمر الشريف والكدواني وروبي» أبطال فيلم «برا المنهج» الجديد لـ عمرو سلامة

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كشف المخرج عمرو سلامة، الأحد، عن أول صورة من كواليس فيلمه «برا المنهج»، موضحًا أنه كتب قصة العمل قبل 10 أعوام ماضية، وأنه قام بتطوير القصة خلال الفترة الماضية لبدء تصويرها حاليًا.

ونشر «سلامة» الصورة عبر «فيسبوك» قائلا: «فيلم (برا المنهج) أول صورة من تصوير فيلم برا المنهج، كتبت فكرة الفيلم لأول منذ عشر سنوات بالتمام، عدى السيناريو على مراحل كثيرة ومختلفة من التطوير، وكان دائما ينتظر الوقت المناسب ليخرج للناس».

وأضاف: «فيلم ذاتي وشخصي جدًا، خرج من أعماق قلبي وذكرياتي وما أثر في تكويني كإنسان، وأيضا عام جدًا، حيث حاولنا جاهدين أن يلمس مشاعر الناس بقصة بها قدر من الكوميديا والدراما الإنسانية، الفيلم عن طفل يتيم لا يتوقف عن الكذب واللماضة يقتحم بجسارة بيت الأشباح المخيف ليجد بداخله عالم ورحلة وصديق ووسيلة ليحقق أهدافه الخبيثة والنميسة».

واختتم: «الفيلم في مراحله الأخيرة وهناك أخبار أكثر عنه ستطرح قريبا، الفيلم من بطولة الطفل الموهوب جدا عمر شريف، والأساتذة ماجد الكدواني وروبي ودنيا ماهر والعديد من الأطفال ونجوم الشرف الكبار. الفيلم قصتي والسيناريو مشاركة بيني مع الكاتب والصديق خالد دياب وإنتاج شركة لاجوني للمنتجة شاهيناز العقاد».

المصرى اليوم

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