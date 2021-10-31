أخبار عاجلة

انسحاب الملكة إليزابيث يعزز دور زوجة تشارلز -
"رابطة العالم الإسلامي" تُدين المحاولة الإرهابية لاستهداف رئيس الوزراء العراقي -
البرهان يجدد التزام القوات المسلحة السودانية بالتحول الديمقراطي -
رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ البنك المركزي ملفات العمل المشتركة -
ولي عهد أبو ظبي للكاظمي: الإمارات تقف مع العراق حتى يصل للاستقرار -
أمريكا تستعد لزيادة كبيرة في الزوار الدوليين الذين تلقوا تطعيم كورونا -
الأمن الوطني العراقي يتعهد بكشف الضالعين بمحاولة اغتيال مصطفى الكاظمي -
ليفربول ووست هام مباشر .. أصحاب الأرض يتقدمون -
وزير النقل: بدء تركيب بوابات عبور في محطات السكك الحديدية -
تشكيل الإنتر المتوقع أمام ميلان في ديربي الغضب بالدوري الإيطالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

التحالف العربي: مقتل 218 «متمردا» يمنيا في غارات خلال الأيام الماضية قرب مأرب

Print
التحالف العربي: مقتل 218 «متمردا» يمنيا في غارات خلال الأيام الماضية قرب مأرب التحالف العربي: مقتل 218 «متمردا» يمنيا في غارات خلال الأيام الماضية قرب مأرب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة ، مقتل 218 «متمردا» يمنيا في غارات جوية للتحالف استهدفت خلال الأيام الثلاثة الماضية منطقتين قرب مدينة مأرب.

وقال التحالف في بيان إنه «نفذ 57 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا بالجوبة والكسارة في محيط مأرب خلال الساعات الـ72 الماضية، ما أدى إلى تدمير 24 من الآليات العسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 218 عنصرا إرهابيا».

وكان التحالف قد أعلن عن ضربات جوية في محيط مأرب بشكل شبه يومي على مدى الأسبوعين الماضيين، قتل فيها أكثر من 2200 متمرد، بحسب التحالف.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 40 إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 40 إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

"ركائز السياسات السعودية".. دراسة تحليلية لخطابات المليك أمام "الشورى"

"ركائز السياسات السعودية".. دراسة تحليلية لخطابات المليك أمام "الشورى"

خطة مهنية لتحصين الفئة العمرية 5 - 11 عاما في السعودية

خطة مهنية لتحصين الفئة العمرية 5 - 11 عاما في السعودية

بلومبيرغ: هوليوود في السعودية.. خطط طموحة لتصبح واجهة سينمائية في الشرق

بلومبيرغ: هوليوود في السعودية.. خطط طموحة لتصبح واجهة سينمائية في الشرق