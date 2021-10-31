أخبار عاجلة

انسحاب الملكة إليزابيث يعزز دور زوجة تشارلز -
"رابطة العالم الإسلامي" تُدين المحاولة الإرهابية لاستهداف رئيس الوزراء العراقي -
البرهان يجدد التزام القوات المسلحة السودانية بالتحول الديمقراطي -
رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ البنك المركزي ملفات العمل المشتركة -
ولي عهد أبو ظبي للكاظمي: الإمارات تقف مع العراق حتى يصل للاستقرار -
أمريكا تستعد لزيادة كبيرة في الزوار الدوليين الذين تلقوا تطعيم كورونا -
الأمن الوطني العراقي يتعهد بكشف الضالعين بمحاولة اغتيال مصطفى الكاظمي -
ليفربول ووست هام مباشر .. أصحاب الأرض يتقدمون -
وزير النقل: بدء تركيب بوابات عبور في محطات السكك الحديدية -
تشكيل الإنتر المتوقع أمام ميلان في ديربي الغضب بالدوري الإيطالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. الوطن السعودية

مقتل 4 جنود في الكونغو الديمقراطية

Print
مقتل 4 جنود في الكونغو الديمقراطية مقتل 4 جنود في الكونغو الديمقراطية
أعلن الجيش في الكونغو الديمقراطية مقتل 4 من جنوده و27 مسلحا من ميليشيا «كوديكو» في اشتباكات شمال شرقي البلاد. وأوضح المتحدث باسم الجيش، جول نجونجو، في بيان، أن اشتباكات وقعت الأحد في قريتين بإقليم «دجوغو»، بعد أن أحرق مسلحون من حركة تعرف باسم «تعاونية تنمية الكونغو» أو «كوديكو» أكثر من 20 منزلا، وهاجموا موقعا للقوات المسلحة. وبيّن أنه نتيجة الاشتباكات قتل 27 من مسلحي «كوديكو» و4 من القوات المسلحة، لافتا إلى أن عملية البحث عن عناصر في الميليشيا مستمرة. بينما قالت مصادر في المجتمع المدني إن 14 مدنيا قتلوا، في ساعة مبكرة من صباح أمس الأول، خلال توغل عناصر ميليشيا «كوديكو».

الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
انسحاب الملكة إليزابيث يعزز دور زوجة تشارلز

انسحاب الملكة إليزابيث يعزز دور زوجة تشارلز

رسميا.. إلغاء التباعد والسماح بكامل الطاقة الاستيعابية في صالات الأفراح

رسميا.. إلغاء التباعد والسماح بكامل الطاقة الاستيعابية في صالات الأفراح

تحديد أطراف مشاجرة وضبط سلاح ناري بحوزة أحدهم

تحديد أطراف مشاجرة وضبط سلاح ناري بحوزة أحدهم

فلسطين ترد على رفض إسرائيل إعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس

فلسطين ترد على رفض إسرائيل إعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس