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للمرة الثانية في تاريخ اللعبة.. المصارعة تشارك في بطولة العالم

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للمرة الثانية في تاريخ اللعبة.. المصارعة السعودية تشارك في بطولة العالم للمرة الثانية في تاريخ اللعبة.. المصارعة تشارك في بطولة العالم

للمرة الثانية في تاريخ اللعبة.. المصارعة السعودية تشارك في بطولة العالم

غادرت بعثة السعودي للمصارعة إلى العاصمة الصربية بلغراد للمشاركة في بطولة العالم للمصارعة تحت 23 سنة والمقامة ببلغراد، وتعد هذه المشاركة هي الثانية في تاريخ المصارعة في بطولة العالم تحت 23 سنة، حيث كانت المشاركة الأولى في بطولة العالم للمصارعة تحت 23 سنة عام 2017 والتي أقيمت ببولندا.

وتشارك المصارعة السعودية في بطولة العالم ببلغراد هذا العام بثلاثة مصارعين هم: ريان مازن هوساوي ويشارك في صنفي المصارعة الرومانية وزن 60 ك والحرة وزن 57 ك، وأحمد فوزي بارحمة ويشارك في صنفي المصارعة الرومانية وزن 67 ك والحرة وزن 65 ك، وحسن شايع الحارثي ويشارك في صنفي المصارعة الرومانية وزن 72 ك والحرة وزن 74 ك، ويقود الفريق فنياً المدرب محمد أحمد عبده، وحسن الشهراني كحكم وإداري .

وتبدأ منافسات البطولة صباح الاثنين، فيما تبدأ مباريات المصارعين السعوديين الثلاثاء ،ويشارك في البطولة ما يزيد عن 60 دولة من مختلف القارات .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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