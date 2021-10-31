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التعادل يسيطر على لقاء بيراميدز وفاركو في الشوط الأول

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التعادل يسيطر على لقاء بيراميدز وفاركو في الشوط الأول التعادل يسيطر على لقاء بيراميدز وفاركو في الشوط الأول

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انتهى الشوط الأول بين بيراميدز ونظيره فاركو بالتعادل السلبي في المباراة الجارية الأن، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

شهدت المباراة هدف للاعب فاركو أحمد مودي ولكنه ألغى للتسلل.

يذكر ان فريق بيراميدز في المركزالسادس برصيد 3 نقاط، وفاركو في المركز 16 بلا نقاط.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي :

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: أحمد فتحي، على جبر، سامي، احمد حمدي

الوسط: وليد الكارتي، دونجا

الهجوم: رمضان صبحي، عبدالله السعيد، صابر، محمود وادي

جاء تشكيل فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع:أحمد مودي، رامي صبري، عبدالله بكري

الوسط: عزمي غومه، محمود حمادة، محمود عماد، رزقي حمروني

الهجوم:أحمد الصغيري، عمرو جمال، تيري

المصرى اليوم

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