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نجح أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في معانقة رقم قياسي مميز لافت مع المارد الأبيض في بطولة الدوري الممتاز.

وانطلقت مساء اليوم الأحد مباراة الزمالك أمام نظيره طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد 2021/2022.

ونجح أحمد سيد زيزو في وضع الزمالك في المقدمة بعد نحو 20 دقيقة من بداية المباراة أمام طلائع الجيش بعد تسجيله هدف الزمالك الأول من ركلة جزاء.

وتقول لغة الأرقام إنه منذ بداية الموسم الماضي سجل أحمد سيد زيزو ١١ هدفاً مع الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز منها 9 أهداف من عالمة الجزاء.

وتبلغ نسبة دقة تنفيذ أحمد سيد زيزو لركلات الجزاء ١٠٠ في المائة بعد أن نفذذ بنجاح كل ركلات الترجيح في الدوري التي تصدى لتنفيذها.