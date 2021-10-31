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سيراميكا يهزم الإسماعيلي في لقاء مثير

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سيراميكا يهزم الإسماعيلي في لقاء مثير سيراميكا يهزم الإسماعيلي في لقاء مثير

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تمكن فريق سيراميكا كليوباترا من تحقيق الفوز على ضيفه نادي الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب مع تنظيم عدد من المحاولات الهجومية، وتقدم رفاق المدرب هيثم شعبان في الدقيقة 16 عن طريق اللاعب عصام صبحي، وتعادل الضيوف في الدقيقة 30 بأقدام اللاعب سيلونجو، وانتزع شادي حسين الثلاث نقاط بهدف مميز في الدقيقة 71.

وبهذ الفوز يرتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 4 نقاط في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويستمر الإسماعيلي في قاع جدول الترتيب بدون نقاط.

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