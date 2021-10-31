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«شباب النواب»: مد انعقاد الجمعيات العمومية يحمي المنظومة الرياضية

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«شباب النواب»: مد انعقاد الجمعيات العمومية يحمي المنظومة الرياضية «شباب النواب»: مد انعقاد الجمعيات العمومية يحمي المنظومة الرياضية

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قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن قانون مد المدة المقررة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الاسبوع الماضي، سيساهم في حمايه حق الجمعيه العموميه ويحمي المنظومه الرياضيه

جاء ذلك في تصريحات لرئيس لجنة الشباب والرياضة، على هامش اجتماع اللجنة اليوم ،لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة الموجهة لوزارة الشباب والرياضة بشأن مشاكل مراكز الشباب .

وقال رئيس اللجنة، ان سبب تقديمه لمشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب الأسبوع الماضى وصدق عليه رئيس الجمهورية، جاء بسبب ارجاء بعض الهيئات الرياضيه انتخاباتها بسبب تداعيات ، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدوله لمواجهه الجائحه ومن ضمنها حصول أكبر عدد من المواطنين على لقاح فيروس كورونا .

واوضح رئيس لجنة الشباب، أن اصدار القانون سيكفل حسن سير وانتظام منظومة الرياضة المصرية خاصة ان الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا حفاظا على صحة المواطنين .

وتابع :«أصدرت عدة قرارات تضمنت تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين وإزاء ذلك تم إرجاء انتخابات العديد من الهيئات والكيانات ومن بينها بعض الهيئات الرياضية التي كان من المقرر إجراء انتخابات هيئاتها بدءا من يونيو سنة 2020 وتزامن ذلك أيضا مع إرجاء موعد إقامة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 إلى صيف 2021

المصرى اليوم

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