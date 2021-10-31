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الإمارات تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان

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الإمارات تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان الإمارات تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان

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في تصعيد دبلوماسي اعتراضًا على تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي حول حرب اليمن، دعت الإمارات مواطنينها المتواجدين في لبنان بضرورة المغادرة والعودة إلى بلادهم.

وقالت الخارجية الإماراتية إنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة مواطنيها من لبنان. وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، السبت، سحب دبلوماسييها من الجمهورية اللبنانية.
وقال خليفة شاهين المرر وزير دولة، إن قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامناً مع المملكة العربية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة. لافتًا إلى: «استمرارية العمل في القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثة الدولة لدى بيروت خلال الفترة الحالية.»

وقررت دولة الإمارات أيضاً منع مواطنيها من السفر إلى جمهورية لبنان.

تسببت تصريحات، وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، حول حرب اليمن قال فيها أنها :«عبثية ولابد أن تنتهي» معتبرًا أن :«الحوثيون يدافعون عن أنفسهم» تفي أزمة دبلوماسية بين لبنان ودول الخليج؛ أذ ستدعت كل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين سفراء لبنان في بلادهم وسلمتهم مذكرات احتجاج تتضمن رفضها واستنكارها التصريحات المسيئة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، كما نتقدها مجلس التعاون الخليجي مطالبًا اللبنانية بتوضيح موقفها.

المصرى اليوم

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