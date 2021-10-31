وزير القوى العاملة: مد تحديث قواعد البيانات للمنظمات النقابية أسبوعين

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قرر محمد سعفان، وزير القوي العاملة، استمرار العمل بتحديث قواعد البيانات الموحدة على المستوى القومي، لكافة المنظمات النقابية العمالية لمدة أسبوعين، تمهيد لإجراء الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية المقبلة.

وبحسب بيان، الأحد، نص القرار على أن يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 106 لسنة 2021 الصادر بشأن تحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية العمالية، والذي كان قد أعطي مهلة 3 أشهر للتحديث، وأعطى القرار رقم 172 لسنة 2021 مدة أسبوعين إضافية تنتهي بنهاية مواعيد العمل الرسمية في يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر المقبل، تمهيداً لإجراء الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية المقبلة.

وأشار القرار إلى أن الإدارة المختصة بالوزارة تتولى استلام طلبات إيداع تحديث البيانات المقدمة إليها من النقابات العامة والاتحاد العام، ومراجعتها والتأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة خلال الفترة المشار إليها.

وتتولى مديريات القوى العاملة المختصة استلام طلبات إيداع تحديث البيانات المقدمة من اللجان النقابية، ومراجعتها والتأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة خلال ذات الفترة، وموافاة الإدارة المختصة بالوزارة بتلك البيانات أولاً بأول.

ونص القرار على أن يتم إيداع تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية من خلال الممثل القانوني للمنظمة النقابية لدى الجهة الإدارية المختصة، على أن يتضمن الايداع بيان باسم وعنوان مقر المنظمة النقابية، وفروعها إن وجدت، ووسائل التواصل معها، وبيان بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يتضمن “الاسم- الصفة- الرقم القومي- تاريخ الميلاد- محل الإقامة- الوظيفة أو الحرفة- جهة العمل”.

واسم البنك المودع فيه أموال المنظمة النقابية العمالية، وكشوف بيانات أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية، وبيان تفصيلي معتمد من المنشأة أو التأمينات الاجتماعية موضحا به “اسم كل عضو- الرقم القومي- تاريخ ومحل الميلاد – محل الإقامة- محل العمل -الوظيفة أو المهنة- تاريخ بلوغ سن التقاعد- رقم التليفون – وفي حالة الانضمام لمستوى نقابي أعلى يتم تحديد المنظمة النقابية المنضمة إليها«.

أما بالنسبة للنقابات العامة فتقدم بيان تفصيلي باللجان النقابية المنضمة إليها -تاريخ الانضمام -عدد أعضاء الجمعية العمومية لكل لجنة على حدا- وفي حالة الانضمام لمستوى نقابي أعلى يتم تحديد المنظمة النقابية المنضمة إليها.

وبالنسبة للاتحاد النقابي العمالي يقدم بيان تفصيلي بالنقابات العامة المنضمة إليه- تاريخ الانضمام- عدد الأعضاء- اللجان النقابية المنضمة لكل نقابة عامة على حدا.

وكذلك نص القرار أنه في جميع الأحوال يجب تقديم البيانات والكشوف سالفة الذكر على أقراص مدمجة بصيغة إلكترونية على مستند «إكسل»، بالإضافة إلى النسخة الورقية، وأن تكون النسخة الورقية ممهورة بخاتم المنظمة النقابية وموقعة من رئيس مجلس إدارتها أو الممثل القانوني لها.

وألزم القرار الإدارة المختصة بالوزارة بالتنسيق مع كافة مديريات القوى العاملة لإعداد قاعدة البيانات الإجمالية الموحدة لكافة المنظمات النقابية على المستوى القومي.