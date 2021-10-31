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«أنت مسؤول ومُحاسب أمامي مباشرة».. وزير الإسكان يوجه رسالة تحذير لرئيس جهاز القاهرة الجديدة

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«أنت مسؤول ومُحاسب أمامي مباشرة».. وزير الإسكان يوجه رسالة تحذير لرئيس جهاز القاهرة الجديدة «أنت مسؤول ومُحاسب أمامي مباشرة».. وزير الإسكان يوجه رسالة تحذير لرئيس جهاز القاهرة الجديدة

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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مساء الأحد، بمقر جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الطرق والمحاور الجارى تنفيذها بالمدينة.

وشدد الجزار على ضرورة العمل في ورديات على مدار الـ24 ساعة، ومواصلة الليل بالنهار، للانتهاء من تنفيذ مشروعات الطرق والمحاور، وغيرها من المشروعات في مواعيدها المحددة، وبأعلى جودة.

وأصدر الوزير توجيهات مشددة لرئيس الجهاز، قائلا: «أنت مسؤول ومُحاسب أمامى مباشرة، عن الانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات في مواعيدها، وبأعلى جودة»، مؤكدا أنه يتواصل بشكل مباشر مع كل رؤساء أجهزة المدن، لمتابعة الموقف التنفيذى لكل المشروعات، وتقديم جميع أوجه الدعم للإسراع بمعدلات التنفيذ.

المصرى اليوم

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