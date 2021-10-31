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مي سليم بطلة مسرحية «اللمبي في الجاهلية»: انتظروني في موسم الرياض

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مي سليم بطلة مسرحية «اللمبي في الجاهلية»: انتظروني في موسم الرياض مي سليم بطلة مسرحية «اللمبي في الجاهلية»: انتظروني في موسم الرياض

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انضمّت الفنانة مي سليم لأبطال مسرحية «اللمبي في الجاهلية»، المقرر أن تنطلق 10 نوفمبر المقبل، بالمملكة العربية ضمن عروض موسم الرياض.

ويواصل أبطال المسرحية البروفات التحضيرية بشكل مكثف، مع المخرج تامر كرم وبمشاركة دينا ويزو، طاهر أبوليلة، منير مكرم، حسن عبدالفتاح.

المسرحية تدور أحداثها في إطار كوميدي يعيد سعد بشكل متميز للمسرح، وتقدم حكاية جديدة تماماً بتقنيات مختلفة على خشبة المسرح.

اللمبي في الجاهلية، عرض مسرحي كوميدي تؤكد مي أنها دائما تستمتع بالتعاون مع النجم محمد سعد، وكان آخرها من خلال فيلم «محمد حسين»، موضحة أنها تتوقع أن تحقق المسرحية نجاح جماهيري كبير في السعودية ومع بداية عرضها في القاهرة.

المصرى اليوم

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